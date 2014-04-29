Россия может признать выборы в Украине - МИД РФ

Об этом в онлайн-интервью на сайте издания «Газета.Ru» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Зависит от того, что им будет предшествовать и как они пройдут», - сказал Рябков, отвечая на вопрос, признает ли Россия выборы в Украине 25 мая.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада отстранила президента Виктора Януковича от власти и назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая. Янукович объявлен в международный розыск, он скрывается на территории России.

Читайте такжеВыборы президента состоятся при любой политической погоде - председатель ЦИКЧитайте также15 апреля председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Леонид Слуцкий сообщил, что Госдума РФ не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Украину, поскольку Россия не признает их результаты. «Мы эти выборы не признаем», - пояснил он.

17 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не признает руководство Украины и не может признать выборы президента Украины 25 мая, поскольку происходят нападения на кандидатов от юга и востока Украины.