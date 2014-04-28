В штабе Порошенко уверены в его победе на выборах президента в первом туре

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель центрального избирательного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.

Он отметил, что еще на старте избирательной кампании Порошенко предложил всем демократическим кандидатам объединиться в условиях угрозы от внешнего врага, а кандидатам в президенты подписать меморандум о честных выборах.

“Хотя ни один из кандидатов на сегодня еще не присоединился к нашему меморандуму о честных выборах, мы со своей стороны ведем абсолютно прозрачную и честную кампанию без применения каких-либо методов "черного пиара". Наш ключевой оппонент в этой кампании - внешний враг и его “пятая колонна” в Украине. Для того, чтобы Украина выстояла, нам необходимо объединение и высокая легитимность власти. Поэтому наша главная и основная задача - победа в первом туре со значительной поддержкой всех регионов... Именно победа в первом туре будет очень хорошим ответом на все попытки дестабилизировать ситуацию в Украине и навязать ей какой-то неверный сценарий. Мы готовимся к победе в первом туре”, - подчеркнул Ковальчук.

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Он также добавил, что представители Порошенко уже провели ряд встреч с лидерами других политических сил, в том числе с представителями фракций в ВР, по поводу того, что сейчас необходимо достичь консенсуса в тех вопросах, которые экспортируют снаружи для того, чтобы разъединить страну.

По словам Ковальчука, идеологией Порошенко и его команды есть единая цельная европейская Украина.

В свою очередь руководитель объединенного Киевского штаба Ирина Геращенко отметила, что, согласно социологическим опросам, сегодня избиратели, в большинстве своем, выступают за то, чтобы выборы президента состоялись 25 мая и были честными и прозрачными.

“И тот уровень поддержки, который сегодня является по отношению к кандидату в президенты Петра Порошенко, а это 48,5%, свидетельствует о том, что у нас есть все шансы говорить о первый тур. И это вопрос, в первую очередь, легитимности, ответа на внешние вызовы, а также очень значительной экономии средств на избирательную кампанию, что немаловажно для бюджета”, - сказала она и подчеркнула важность честных и прозрачных выборов без использования админресурса и "черных" технологий.

Как сообщал УНИАН, на президентских выборах, которые состоятся 25 мая, 32,9% избирателей готовы отдать свой голос Петру Порошенко.