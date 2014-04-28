Великобритания готовит против России новые санкции

Такое мнение министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг высказал в интервью Sky News, сообщает РБК.

"Мы продолжим разрабатывать дополнительные санкции, цена для России (за ее действия) будет расти", - сказал дипломат.

По его словам, «то, о чем будет объявлено в ближайшие дни», станет расширенными мерами в отношении отдельных лиц и организаций.

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Ранее президент США Барак Обама заявил, что Владимир Путин скоро поймет, что мировое сообщество придерживается единой позиции по вопросу санкций в отношении РФ. Американский лидер отметил что в этом вопросе США и Европа должны действовать коллективно.

В санкционный список могут быть включены 15 россиян, которые могут быть причастны к обострению на украинском юго-востоке. США введут санкции против предприятий и физических лиц, включая «друзей» Путина. Ожидается, что официально новый санкционный список будет оглашен 28 апреля.