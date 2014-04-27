Российский спецназ готовится к штурму Краматорского аэродрома - источник

По данным источников УНИАН, военных и бронетехники на месте нет, а сепаратисты имеют цель взять в плен всех, кто есть в аэродроме.

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Отмечается, что в Славянске на днях состоялась полная замена ополченцев на подготовленных российских спецназовцев, которые прибыли из Крыма через Мариуполь.