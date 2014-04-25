Рабинович: Власть дает повод для признания выборов недемократическими

Разделяя кандидатов в президенты на «важных» и «неважных», власть нарушает права граждан и дает повод усомниться в честности предстоящих выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН в Киеве заявил кандидат в президенты Вадим Рабинович.

«Это не просто слова, — подчеркнул Рабинович, — у нас есть этому конкретное доказательство». Он напомнил, что 18 апреля в избирательное законодательство было внесено изменение, отменяющее предоставление обязательной государственной охраны для всех участников президентской гонки. Однако после этого специальными указами и.о.президента Турчинова эту норму вернули, но только для части кандидатов.

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«Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов вернул госохрану шестерым людям: Тигипко, Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Добкину и Богомолец. До этого специальным тайным распоряжением была выделена госохрана господину Тягнибоку. Я считаю это нарушением Конституции и избирательного законодательства в части равенства кандидатов», - подчеркнул Вадим Рабинович.

По его словам, он подал соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию, ссылаясь на 19 статью Конституции и ч. 1 ст.3 Закона «О выборах президента», в которых речь идет о том, что органы государственной власти, местного самоуправления и должностные лица обязаны обеспечить принцип равных выборов.

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«Турчинов, выделив «VIP-группу» из шести человек, нарушил все принципы равенства. Я считаю, что предоставление особых привилегий этим людям – признак предвзятого отношения к кандидатам в президенты. Это создание неравных прав и условий при участии в избирательном процессе», - подчеркнул Рабинович.

Он напомнил, что все указы президента должны публиковаться в специальных печатных изданиях. Однако распоряжение Александра Турчинова относительно госохраны для кандидатов не было опубликовано в официальной прессе.

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«Получается, что страна переходит на режим ручного управления. Законы больше не работают. Уже сегодня, когда до выборов еще месяц, высокий чиновник может по своему личному желанию разделить нас на группы, дать месседж обществу – эти важные, а эти – нет. Все это приведет к тому, что в день голосования мы услышим, что выборы были нечестными и недемократическими», - предостерег кандидат Рабинович.

При этом он заявил, что у него были трудности с площадкой для проведения пресс-конференции, а некоторые журналисты, узнав тему брифинга, честно признались, что боятся приходить, опасаясь санкций сверху.

«Видимо, мы очень страшную тему какую-то подняли. Но если мы боимся говорить правду, тогда я не знаю, зачем люди умирали на Майдане, и зачем вообще была эта революция», - резюмировал Вадим Рабинович.