На майские праздники в южных и восточных областях Украины ожидаются провокации - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сегодня в Павлограде Днепропетровской области.

По данным секретаря СНБО, провокации могут быть в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и других областях.

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Парубий также не исключает вероятности вторжения российских войск на территорию Украины.

"Цель России - спровоцировать гражданский конфликт в Украине, поэтому нельзя исключать вторжение российских войск, и необходимо к нему готовиться", - отметил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сумской области экстремисты планируют дестабилизацию общественно-политической ситуации. В связи с этим, для противодействия экстремистам по приказу министра внутренних дел в структуре УМВД создается батальон патрульной службы милиции особого назначения "Сумы".