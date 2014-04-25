МИД: Украина не нуждается в так называемых "миротворцах" из России
15:39, 25 апреля 2014Политика
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Украина не нуждается в миротворцах из России.
Украина не нуждается в "миротворцах" из РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
"Украина, в том числе русскоязычные граждане, не нуждаются во вмешательстве так называемых «миротворцев» из РФ", - отметил он.
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По его словам, антитеррористическая операция на востоке Украины не направлена против России, а имеет целью лишь защитить мирных граждан от террористических действий, убийств, запугиваний, антисемитизма со стороны вооруженных бандформирований, которые совершают бесчинства при попустительстве и непосредственном участии российских спецслужб.
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