Минобороны: Антитеррористическая операция в Славянске идет по плану
Операция по ликвидации сепаратистских боевиков на Донбассе продолжается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль перед заседанием правительства.
"Продолжается, она идет планово", - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов, продолжается ли АТО.
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По его словам, проводить операцию приходится в сложных нестандартных условиях.
"Мы работаем в густонаселенных районах, где проживают наши граждане. И эта операция, мудрость руководителя заключается в том, чтобы уничтожить сепаратистов или их обезоружить, и в то же время обеспечить безопасность нашему народу, и это выполняется", - сказал Коваль.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД Украины активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области президент РФ Владимир Путин заявил, что "действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины". Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.
После этого некоторые СМИ сообщили о приостановке АТО из-за скопления российских войск возле границы.