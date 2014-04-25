Минобороны: Антитеррористическая операция в Славянске идет по плану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль перед заседанием правительства.

"Продолжается, она идет планово", - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов, продолжается ли АТО.

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По его словам, проводить операцию приходится в сложных нестандартных условиях.

"Мы работаем в густонаселенных районах, где проживают наши граждане. И эта операция, мудрость руководителя заключается в том, чтобы уничтожить сепаратистов или их обезоружить, и в то же время обеспечить безопасность нашему народу, и это выполняется", - сказал Коваль.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД Украины активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области президент РФ Владимир Путин заявил, что "действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины". Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

После этого некоторые СМИ сообщили о приостановке АТО из-за скопления российских войск возле границы.