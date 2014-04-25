Введение ЧП на отдельно взятой территории не повлияет на проведение выборов - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

«Даже теоретическая возможность введения военного или чрезвычайного положения на отдельно взятых территориях Украины не влияет на возможность проведения выборов и проведения голосования в других регионах Украины, в другой местности», - отметил он.

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«Закон говорит, что в условиях введения военного или чрезвычайного положения выборы не проводятся, но здесь есть признаки неконституционности некоторых положений, потому что Конституция говорит в статье 64, что в условиях военного и чрезвычайного положения могут быть ограничены отдельные конституционные права и свободы граждан. «Могут» с точки зрения Конституции и не проводятся» с точки зрения закона «О правовом режиме чрезвычайного положения». Эти нюансы надо объяснять и выяснять», - указывает Магера.

«Согласно закону о выборах президента Украины, выборы считаются такими, что состоялись независимо от количества избирательных участков, округов, где таких результатов установить невозможно - это прямая норма закона», - отметил он.

«Нельзя ставить под сомнение волеизъявление народа зависимости от определенного количества избирательных участков - это было бы неправильно. Я не вижу никаких препятствий, чтобы 25 мая выборы президента Украины не состоялись», - констатирует заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины.