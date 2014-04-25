Луценко: Чтобы победить Путина, надо провести выборы в один тур

Об этом он сказал в эфире "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Мы должны победить в первом туре президентских выборов. Не Тимошенко-Порошенко. Не Порошенко-Тимошенко. Тот один, кто победит Путина. Потому план Путина - сорвать президентские выборы", - заявил Луценко.

"Если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, Восток Украины получит сигнал "Наших там нет - не идем на выборы". Не идем на выборы - нелегитимная власть. Нелегитимная власть - продолжение этого хаоса и свистопляски, которые устраивает Кремль. Поэтому выборы должны состояться в один тур. И мы близки к такой консолидации", - добавил он.

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"В 2005 году мы сделали ту ошибку, которую через 10 лет демократы снова могут повторить: цапаться между собой, бороться между собой вместо того, чтобы договориться о сотрудничестве между демократическими силами, очистить свое коррумпированное окружение в обоих лагерях, публично пригласить восточные элиты, непричастные к кровавым преступлениям Януковича, к общему строительству общей страны", - отметил Луценко.

"Если мы это сделаем, то побеждаем в первом туре и побеждаем Путина", - считает он.