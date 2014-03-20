СБУ задержала шпиона из Генштаба вооруженных сил России

16:48, 20 марта 2014
Политика
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СБУ задержала российского шпиона - кадрового сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

СБУ задержала шпиона

Служба безопасности Украины задержала гражданина Российской Федерации В.Макарова, кадрового сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что иностранец на протяжении двух лет находился на территории Украины под чужими установочными данными как гражданин Украины и активно вербовал наших граждан, преимущественно военнослужащих, для получения информации, составляющей государственную тайну.

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Кроме того, под прикрытием сотрудника ГО «Антикоррупционный комитет Украины» российский шпион собирал компрометирующие материалы коррупционного характера на должностных лиц государства и передавал их в Россию для шантажа украинских должностных лиц.

20 марта с.г. в г. Чернигов злоумышленник задержан «на горячем» во время получения им документации с грифом «секретно» о новейших системах самонаведения боеголовок. Согласно заключению государственного эксперта по вопросам тайны, документы, полученные иностранцем, относятся к сведениям, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности государства.

СБ Украины начала уголовное производство по ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

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