СБУ задержала шпиона из Генштаба вооруженных сил России

Служба безопасности Украины задержала гражданина Российской Федерации В.Макарова, кадрового сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что иностранец на протяжении двух лет находился на территории Украины под чужими установочными данными как гражданин Украины и активно вербовал наших граждан, преимущественно военнослужащих, для получения информации, составляющей государственную тайну.

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Кроме того, под прикрытием сотрудника ГО «Антикоррупционный комитет Украины» российский шпион собирал компрометирующие материалы коррупционного характера на должностных лиц государства и передавал их в Россию для шантажа украинских должностных лиц.

20 марта с.г. в г. Чернигов злоумышленник задержан «на горячем» во время получения им документации с грифом «секретно» о новейших системах самонаведения боеголовок. Согласно заключению государственного эксперта по вопросам тайны, документы, полученные иностранцем, относятся к сведениям, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности государства.

СБ Украины начала уголовное производство по ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.