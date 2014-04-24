Военные оставили взятый блокпост возле Славянска, его снова контролируют сепаратисты
15:10, 24 апреля 2014Политика
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Украинские военные оставили взятый сегодня ранее блокпост на севере от Славянска, контроль над которым снова одержали сепаратисты.
Антитеррористическая операция на блокпосту возле Славянска / REUTERS
Об этом сообщает РАР со ссылкой на Reuters.
"Корреспондент агентства Reuters сообщил, что солдаты на БТР ушли из этого пункта по дороге к селу Крестище примерно через два часа", - отмечает агентство.
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По данным СМИ, пророссийские активисты вернулись на пункт и начали его укреплять мешками с песком.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сообщалось, что группа украинских военных на около 5-ти бронетранспортерах получила контроль над одним из блок-постов на въезде в Славянске на севере города.
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