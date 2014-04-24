Военные оставили взятый блокпост возле Славянска, его снова контролируют сепаратисты

15:10, 24 апреля 2014
Политика
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Украинские военные оставили взятый сегодня ранее блокпост на севере от Славянска, контроль над которым снова одержали сепаратисты.

REUTERS

Об этом сообщает РАР со ссылкой на Reuters.

"Корреспондент агентства Reuters сообщил, что солдаты на БТР ушли из этого пункта по дороге к селу Крестище примерно через два часа", - отмечает агентство.

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По данным СМИ, пророссийские активисты вернулись на пункт и начали его укреплять мешками с песком.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сообщалось, что группа украинских военных на около 5-ти бронетранспортерах получила контроль над одним из блок-постов на въезде в Славянске на севере города.

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