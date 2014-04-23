Обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит МВД Украины - источник

Как сообщил собеседник агентства, инцидент произошел около 20.00, когда вертолет находился на незначительной высоте от земли.

Как отметил источник, экипажу воздушного судна, который не пострадал, удавалось в штатном режиме без каких-либо усилий приземлиться.

Как сообщал УНИАН, в Краматорске неизвестные обстреляли вертолет Вооруженных Сил Украины. Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

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”По оперативным данным группы ”Информационное Сопротивление”, полчаса назад в небе вблизи Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет МИ-8 Вооруженных сил Украины”, - сообщил он.

Тымчук отметил, что обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Пострадавших, по его данным, нет.