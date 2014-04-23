Обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит МВД Украины - источник

22:07, 23 апреля 2014
Политика
0 0

Обстрелянный в Краматорске неизвестными Ми-8 принадлежит МВД Украины.

Обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит МВД Украины / wikipedia.org

Как сообщил собеседник агентства, инцидент произошел около 20.00, когда вертолет находился на незначительной высоте от земли.

Как отметил источник, экипажу воздушного судна, который не пострадал, удавалось в штатном режиме без каких-либо усилий приземлиться.

Как сообщал УНИАН, в Краматорске неизвестные обстреляли вертолет Вооруженных Сил Украины. Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПод Краматорском неизвестные обстреляли вертолет ВСУ - Тымчук

”По оперативным данным группы ”Информационное Сопротивление”, полчаса назад в небе вблизи Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет МИ-8 Вооруженных сил Украины”, - сообщил он.

Тымчук отметил, что обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Пострадавших, по его данным, нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter