The Washington Post: В России «советская весна»

В своей статье в газете The Washington Post под названием «В России «советская весна»», журналист Вилл Энглунд пишет о том, что Советский Союз снова ожил в головах российских чиновников. Не сама идеология, а серьезность притязаний на власть не только у себя в стране, но и за границей.

«Советская весна» в России совпала с появлением «зеленых человечков», захвативших Крым. Она сопровождается патриотическим осуждением «неверно мыслящих» сограждан и рядом новых ограничивающих законов.

Во вторник в СМИ появилось сообщение о том, что министр внутренних дел запретил выезд за границу всем российским полицейским. В скором времени этот запрет коснется и других работников правоохранительных органов. То есть примерно 4 миллиона госслужащих не смогут покидать территорию страны. И скорее всего не только они, но и их жены, дети.

Россияне имели возможность беспрепятственно путешествовать в другие страны. В прошлом году, к примеру, 40 миллионов российских граждан побывало за границей. Теперь же некоторые ограничения собираются вернуть.

Не то чтобы россияне очень сочувствовали полицейским, но они боятся, что может вернуться советская система визового выезда, и кому ехать заграницу, а кому нет, будут решать местные чиновники.

Президент Владимир Путин очень сожалел о распаде великого Советского Союза, о чем он заявлял во время своих выступлений месяц назад, когда Россия аннексировала Крым. А несколько российских парламентариев даже подали в суд на Михаила Горбачева за то, что он допустил распад СССР.

В Госдуме России был внесен законопроект, который является частью «антитеррористического» пакета законов, согласно которому любой блоггер, страницу которого посещают более 3000 людей в день, должен официально зарегистрироваться, и будет на государственном контроле. Согласно еще одному закону, за участие в несанкционированных митингах или публикацию информации, которая отображает правительство или военных в негативном свете, будет грозить 5 лет лишения свободы. Также рассматривается законопроект о введении курса политических инструкций в школьную программу.

Павел Дуров, основатель социальной сети Вконтакте, сообщил во вторник, что он покинул страну и никогда не вернется. Кремль и агенты ФСБ сначала заставили его оставить руководство компанией, а потом требовали раскрыть информацию о лидерах оппозиции. Их интересовали абсолютно все, начиная от Алексея Навального до участников акций протеста в Украине.

«Очень страшно смотреть на то, как Россия изолирует себя от всего мира», – сказала Татьяна Локшина, активный защитник прав человека. «После нескольких недель истерических высказываний российские власти перешли к принятию ограничивающих мер».

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты и другие западные страны, очень повлияли на возрождение советской эпохи.

В оккупированном Россией Симферополе появились баннеры с надписью «Осторожно! Агенты Запада!».

Газета «Известия» сообщила о том, что члены Совета по защите прав человека распространяли электронные письма с темой на английском языке, что свидетельствует о связях с Госдепартаментом США, как считает автор статьи.

«Идея о том, что если ты говоришь на английском, ты секретный агент, принадлежит к другой эре», – говорит Татьяна Локшина.

Дмитрий Рогозин, заместитель премьер-министра, хвастался, что Россия совершит космические полеты на Луну и Марс до 2030 г., не используя никакого иностранного оборудования и технологий.

«Что вызывает самое большое беспокойство, так это то, что российские лидеры раздувают патриотическую истерию большими обещаниями – сегодня Крым, завтра Луна – чтобы убедить обычных россиян в том, что они должны добровольно отказаться от всего нажитого за последние двадцать лет», – написал в своем блоге экономист Евгений Гонтмахер.

Дмитрий Киселев, ведущий новостей, сказал в недавнем интервью газете «Известия», что он не понимает, почему «пропаганда» имеет негативное значение на Западе, который все время пытается навязать свои ценности России.

«Я думаю, мы сейчас поменялись местами, – сказал он, – теперь Россия – форпост свободы».