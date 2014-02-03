Милиция расследует три версии похищения Булатова

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, следственно-оперативная группа по делу уже отработала весь комплекс следственных и оперативно-розыскных действий.

Читайте такжеКличко: Булатов отправился на лечение в Литву«В воскресенье, 2 февраля, Дмитрий Булатов улетел на лечение в Европу рейсовым самолетом. Перед тем, как потерпевший пересек государственную границу, правоохранители все же допросили его. Сейчас все протоколы анализируются. Продолжается досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Следственным управлением отрабатываются три версии факта похищения: уголовное преступление, совершенное в связи с коммерческой деятельностью Булатова с целью дальнейшего требования выкупа; уголовное преступление, совершенное из хулиганских побуждений; уголовное производство с целью провокаций массовых беспорядков.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре заверили, что сегодня Булатов на самолет успеетВ милиции отмечают, что по факту похищения Булатова Следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, пытали, порезали ему ухо и даже распинали – у него есть проколы на руках.

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.