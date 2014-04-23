Правительство Украины и Еврокомиссия проведут в мае совместное заседание в Брюсселе

Правительство Украины во главе с премьер-министром Арсением Яценюком и члены Европейской комиссии проведут в мае совместное заседание в Брюсселе для обсуждения путей реформирования Украины и помощи Киеву со стороны Брюсселя.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в настоящее время окончательная дата заседания еще не утверждена.

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"Такая общая встреча с украинским премьером и членами Кабинета министров Украины состоится в будущем месяце. Дата должна еще быть утверждена официально", - сказал УНИАН Петер Стано, пресс-секретарь комиссара ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефана Фюле.

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Европейский дипломатический источник сообщил УНИАН, что сейчас рассматривается дата 13 мая для совместного заседания правительства Украины и Еврокомиссии. После этого планируются такие же совместные заседания Еврокомиссии с правительствами Молдовы и Грузии тоже в мае в Брюсселе.