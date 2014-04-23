Луценко предлагает Донбассу создать союз городов

Создать союз городов Донбасса предлагает хозяйственно-административному корпусу Донецкой области советник президента Юрий Луценко. Об этом он сказал на встрече актива с председателем Донецкой областного государственной администрации Сергеем Тарутой, сообщает "ОстроВ".

В нынешней ситуации, сказал Луценко, единственной надеждой является хозяйственно-административный корпус.

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"Я считаю, что только вы, здесь присутствующие, можете удержать единство и перспективу страны. Потому что депутаты, избранные от этой области, мягко говоря, непопулярны. Так получилось… Как, кстати, и депутаты, избранные на западе или в центре. Областной совет также не может навязывать свою волю: люди не считают его представительством края. Поэтому не сочтите за наглость, но у меня предложение создать Союз городов Донбасса как орган, который более легитимный, чем любые донецкие республики", - отметил советник президента.