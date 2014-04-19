Турчинов назначил Луценко, Смешко и Горбулина советниками Президента

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил советников президента.

Турчинов своим указом назначил экс-министра МВД Юрия Луценко, бывшего главу СБУ (2003-2005) Игоря Смешко и бывшего секретар СНБО (1996-1999) Владмира Горбулина советниками президента. Соответствующие указы № 423, 424, 425 размещены на президентском сайте.

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