Экс-посол считает предстоящие президентские выборы "критическими" для Украины

Как сообщает Голос Америки, об этом экс-посол сказал, рассказывая о планах помощи Украине, которую будет оказывать Белый дом.

В частности, Пайфер сказал: «Украина знает, как проводить выборы. Они хорошо провели выборы в 2004, 2006, 2009 и 2010. Но это будут критические выборы, поскольку их результатом станет демократически легитимный президент”.

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Вместе с тем, он отметил, что США помогут организовать эти выборы и предоставят очень много наблюдателей, чтобы не оставалось сомнений в честности выборов.

Именно помощь в проведении выборов и достижении диверсификации источников энергии Пайфер считает важнейшей для Украины.

“Второе, что важно, это шаги по помощи Украине улучшить свою энергетическую ситуацию. Украина уязвима из-за своей зависимости от российского газа. Впрочем, она может заменить российский газ собственной добычей и импортом из Европы, но Украина должна начать этот процесс сейчас, с помощью США», - добавил он.

По его словам, также США объявили о предоставлении дополнительной военной помощи на сумму 8 млн долларов в дополнение к ранее одобренным поставкам на 50 млн долларов. В нее входит оборудование для обезвреживания боеприпасов, рации и другие средства связи, инженерное оборудование, бронежилеты и обмундирование для пограничников. Что касается боевой техники, то здесь эксперт просто не видит возможности ее предоставить – нужны месяцы, чтобы научить ею пользоваться: «США начинают предоставлять нелетальное оружие. Но в этой ситуации нужное время, чтобы перестроить Армию, научить солдат, которые могли бы проводить сложные военные операции. Это – месяцы, если не годы, и это немедленно изменит региональный баланс сил. Запад должен сделать все, что в его силах, чтобы Россия не стала прибегать к военной агрессии против Украины, включительно с введением жестких санкций против секторов российской экономики».

Пайфер отметил и важность предоставления политической поддержки временному правительству со стороны Администрации Барака Обамы.

«Американское правительство делает все, что в его силах, чтобы политически поддержать временное правительство в Украине, особенно в канун президентских выборов 25 мая. Визит Байдена - лишь часть этих усилий. Несколько недель назад приезжал заместитель министра Бернс, потом - Государственный секретарь Джон Керри», - заметил Пайфер.

В то же время он не связывает визит Байдена с выполнением Женевским договоренностей и ожидает серьезных санкций в случае невыполнения их условий Россией и сепаратистами.

Конкретно относительно планов сообщается, что уже в мае американские технические эксперты вместе с ЕБРР и другими начнут работу над совместным проектом правительства с частными компаниями по увеличению добычи обычного газа и разработки сланцевых месторождений на территории Украины. Отдельно прибудет команда из министерства энергетики и Агентства по международному развитию США для наработки механизмов улучшения энергосбережения.