Керри предложил Лаврову призвать юго-восток Украины разоружиться

"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность отсутствием позитивных шагов со стороны России по деэскалации ситуации. Он призвал Россию снизить накал риторики, присоединиться на востоке к дипломатическим усилиям ОБСЕ и украинского правительства, а также публично заявить, что занявшие здания люди должны сложить оружие в обмен на амнистию", — говорится в сообщении госдепартамента, пишет РИА Новости.

"Госсекретарь Керри вновь подчеркнул, что отсутствие умеренного прогресса в реализации женевского соглашения приведет к усилению санкций в отношении России", — отмечает госдеп.

Глава американского внешнеполитического ведомства также позвонил премьер-министру Украины Арсению Яценюку. По мнению Керри, Киев делает шаги для деэскалации обстановки.

Читайте такжеКерри призвал Лаврова к конкретным шагам по реализации женевского соглашения

В минувший четверг в Женеве прошли переговоры между Украиной, Россией, США и ЕС по кризису на востоке Украины. Стороны договорились о мерах по деэскалации конфликта на востоке Украины — по условиям достигнутого соглашения, необходимо разоружить незаконные формирования, освободить незаконно занятые здания и начать национальный диалог по конституционной реформе.