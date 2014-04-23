Санкции разрушат экономику России, если она вторгнется в Украину - сенатор США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Киеве председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс.

“Мессидж, который Запад посылает, это то, что если будет военная интервенция со стороны России через границу на востоке, то будет серия санкций, которые просто разрушат экономику России”, - сказал Ройс.

Он заметил, что после применения санкций россияне начали выводить деньги в оффшоры, поскольку есть нервотрепка по поводу того, что может произойти.

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“Просто подумайте, какими могут быть последствия, если санкции, которые может ввести в отношении Москвы Запад. Что это будет значить для рубля, что это будет значить для возможности правительства поддерживать расходы в стране. Мессидж, который мы посылаем таков: никакие дивизии не должны переходить границу. Потому что если это произойдет, то экономические последствия будут абсолютно разрушительны для экономики и для стабильности системы в России”, - добавил он.