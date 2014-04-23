Украину просят защитить права чернобыльцев

Об этом сказала кандидат в Президенты Украины Наталия Королевская во время встречи с представителями общественных организаций чернобыльцев.

«В прошлом году вместе с чернобыльскими общественными организациями мы подготовили изменения в законодательство, которые бы усилили социальную защиту отдельных категорий чернобыльцев, оказавшихся обделенными внимание государства. Однако Кабмин заморозил эти планы, оставив их проблемы нерешенными, - сказала она.

Наталия Королевская пояснила, что разработанный законопроект предусматривал усиление социальной защиты вдов чернобыльцев и пострадавших детей, которые по достижению 18-летия теряют право на все льготы. Кроме того, был предложен механизм осовременивания пенсий к уровню заработной платы 2007 года для инвалидов-ликвидаторов и членов семей ликвидаторов. Однако последние принятые правительством решения не только не усилили социальную защиту, а наоборот, понизили ее уровень.

«Принятый «антикризисный» закон отменил ежегодное мартовское повышение пенсий и заморозил размер пенсий для 12 миллионов пенсионеров. Это значит, что пенсии «чернобыльцев» также не будут повышаться в этом году. Кроме того, не будет повышена и дополнительная пенсия инвалидам-ликвидаторам, которая была привязана к прожиточному минимуму», - сказала она.

Также, по словам Наталии Королевской, было отменено финансирование программ по строительству жилья для чернобыльцев, хотя в бюджет на эти цели было заложено 300 млн. грн.

«Эти решения – в корне неправильные, потому что нельзя делать реформы за счет простых людей. Мы уже предприняли шаги, чтобы изменить ситуацию – подали обращение в Конституционный Суд с требованием истолковать положения этого закона и отменить те его нормы, которые сокращают пенсии и социальные выплаты нашим гражданам», - сказала она.