Сепаратисты освободили 10 и 11 этажи захваченного Донецкого облсовета

Сепаратисты освободили десятый и одиннадцатый этажи захваченного здания Донецкого областного совета/областной государственной администрации. Об этом сказал представитель оперативного координационного штаба Александр Третьяк на встрече с председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой, сообщает "ОстроВ".

"10 и 11этажи освободили протестующие.Там проводятся работы по оценке ущерба", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, о возможном освобождении двух этажей захваченного сепаратистами здания в среду говорил и мэр Донецка Александр Лукьянченко. Вместе с тем, один из членов временного правительства так называемой "Донецкой народной республики" Александр Хряков заявил освобождение части здания возможно в рамках Женевского соглашения только после разоружения "Правого сектора" и освобождения всех зданий захваченных в Западной Украине и в Киеве.