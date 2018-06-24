Депутат-регионал: «Захватчики Донецкой ОГА не выражают мнение всего Донбасса»

На всех одиннадцати этажах Донецкой ОГА, захваченной в прошлое воскресенье, разброд и шатание. Вроде, на последнем, 11-том этаже существует некий координационный центр самопровозглашенной Донецкой народной республики. Вроде, назначен глава Верховного совета ДНР. Вроде, создано «народное правительство». Вроде, представители «республики» ведут переговоры с киевскими властями и силовиками при посредничестве губернатора области Сергея Таруты и местного олигарха Рината Ахметова.

Но, по факту, на каждом этаже можно встретить двух-трех «министров», отвечающих за работу со СМИ, парочку «министров обороны» и не меньше десятка деятелей, готовых приступить к «реформированию» коммунальной собственности Донбасса. На улице возле здания ОГА еще интереснее: растут баррикады, сепаратисты вторые сутки готовятся к штурму.

При этом, никто ничего толком не знает, люди пугают друг друга, пересказывая слухи, обрастающие в каждой новой интерпретации новыми и новыми подробностями. Одни говорят, что их основное требование — федерализация страны. Другие хотят федерализацию с последующим присоединением к России. Третьи настроены провести 11 мая референдум о самоопределении Донецкой республики. Четвертые не верят ни первым, ни вторым, ни третьим и намекают, что неплохо было бы взять в заложники Ахметова и ни с кем не вести никаких переговоров.

Дабы немного прояснить ситуацию, УНИАН побеседовал с представителем Донбасса в Верховной Раде, народным депутатом от Партии регионов Игорем Шкирей. Наш разговор состоялся за день до того, как «успокаивать» Восток отправились премьер и члены Кабмина.

Игорь Николаевич, как вы относитесь к тому, что происходит в Донецке – сепаратизму?

Я сейчас не в Донецке, и о том, что там происходит, знаю из СМИ, Интернета и из отзывов своих сотрудников. На днях туда выезжаю. И все же… Этот, казалось бы, простой вопрос нужно делить на много разных составляющих. И отношение к каждой из этих составляющих – неоднозначное.

Первое – то, что происходит в Донецке, можно, с одной стороны, назвать сепаратизмом и преступными действиями, а, с другой – эти действия такие же, как и те, что происходили и, в определенной степени, происходят в Киеве и западней столицы. То, что месяц-два назад считалось освобождением страны от чего-то страшного и темного, сегодня считается чем-то плохим в победившей и очистившейся Украине. То есть, разная трактовка.

Второе – повторюсь, я сейчас там не был, не видел протестующих людей, но то, что они не отражают мнение всего Донбасса – сто процентов. По информации, которой я владею, большинство жителей Донецкой области хотят жить в единой Украине. Что касается их требования федерализации, то я не разделяю этого мнения, но считаю, что необходимо немедленно провести децентрализацию власти в пользу регионов. С этим я абсолютно согласен.

Сейчас в СМИ широко растиражировано мнение, что все происходящие в Донбассе поддерживается средствами Януковича. Это имеет место быть?

Не могу сказать что-либо положительное или отрицательное по этому вопросу. У меня есть свои предположения, но чтобы делать громогласные заявления, нужно обладать детальной информацией. То, что люди там (в Донецке, — УНИАН) работают слаженно и не за просто так, в том числе, как это было в Киеве, у меня не было и нет сомнений. Но кто это финансировал в Киеве и кто финансирует сегодня в Донецке? Для ответа на этот вопрос есть спецслужбы, которые лучше знают.

В выступлении на вашем телеканале «Центр» в Горловке… Кстати, он работает в нормальном режиме?

Есть, существует.

…Так вот, вы называли причины политического кризиса в Украине. Мнение не поменялось?

Нет. Нас привело к такой жизни, которая есть на сегодня – революции, майданы, стрельбы и т.д. – постоянная борьба за власть между различными политическими силами, которая продолжается более десяти лет, а также зашкаливающая коррупция. Это – основные проблемы.

В ночь с 7 на 8 апреля переговоры с митингующими в Донецке провел Ринат Ахметов. Правда, они оказались безрезультатными в плане разрешения ситуации. Вы разделяете мнение, что Ахметов сам спровоцировал этот всплеск «народных волнений», чтобы выступить в роли «миротворца»?

По той информации и ощущениям, которые у меня есть, обстановка уже несколько дней нагнетается темой, якобы Ахметов все происходящее финансирует, именно он всем управляет. Думаю, что это – дело рук недругов Ахметова. Кто-то умышленно пытается таким образом втянуть его в данный конфликт в регионе. Я точно уверен, что Ахметов не стоит за этим, ему не выгодно расшатывание ситуации в стабильном до этого Донецке. Думаю, что провокации последних дней по поводу его причастности к процессу, в том числе, подтолкнули Рината идти разговаривать с людьми.

Председатель Донецкого областного совета Андрей Шишацкий сложил с себя полномочия. Вы считаете такой шаг логичным, учитывая обстановку в регионе?

Такой шаг должен был последовать давно. А вообще, я критически отнесся к избранию Шишацкого председателем областного совета.

Почему? Что конкретно вас возмутило?

Его сняли с должности губернатора, и он воспользовался тем, что является лидером Партии регионов в Донецкой области и тем, что подавляющие большинство депутатов областного совета – члены фракции Партии регионов. Только за счет этого он и был избран председателем облсовета. А потом, через два-три дня, он пишет заявление о выходе из партии. Я считал этот поступок некрасивым изначально. Нужно было еще раньше сложить с себя полномочия. Кроме того, его действия не связаны с нынешней ситуацией в Донецке, это – разные вещи.

А нынешний губернатор Донецкой области – Сергей Тарута – находится, как говорится, на своем месте? Он сможет удержать столь сложную ситуацию в регионе под контролем?

Тарута – потенциально сильный человек, в том числе, опытный бизнесмен, который руководил большим бизнесом и попадал в различные ситуации. Да, ситуация в регионе, действительно, сложная, поэтому ему сейчас не просто. Но, надеюсь, он в состоянии найти правильные пути и реализовать правильные действия.

Может ли местной власти в поиске правильных путей, о которых вы сказали, помочь центральная власть? Какие шаги, по вашему мнению, следует предпринять Киеву, чтобы снять пиковое напряжение в Донбассе?

Нужно немедленно приступить к внесению изменений в Конституцию. И парламент, и все политические силы, говорим об этом уже полтора-два месяца. Власть должна декларировать на всех уровнях реальные шаги по децентрализации, по увеличению прав и полномочий местных органов власти. Чтобы снять напряженную ситуацию, власть должна задекларировать свое положительное отношение к статусу русского языка. Если этот вопрос не стоял так остро полгода назад, то сегодня он стоит очень остро, наряду с децентрализацией.

Относительно проблемы русского языка с вами не согласятся социологи. Согласно последним данным соцопросов, 65% жителей Донецкой области не считают русский язык родоначальником конфликта...

Еще несколько месяцев назад это не было острой проблемой. А после событий, которые произошли в Украине за последние месяцы, проблема снова обострилась. Возможно, та социология, которую вы упомянули, морально устарела. Заметьте, первым и главным вопросом на сегодня я назвал децентрализацию. Вторым я бы назвал то, что сегодняшняя власть должна продемонстрировать не на словах, а на деле свое видение политики государства в восточных регионах. Киев должен показать тем людям, которые вышли на площади, захватили здания и тем, кто, в принципе, их поддерживает, свое к ним отношение.

Каким образом это сделать?

Премьер-министру, исполняющему обязанности президента и спикера парламента, руководителям силовых ведомств, главам министерств нужно приехать в Донецк, Луганск, Запорожье и т.д., провести там совещания с участием общественности и высказать публично свою позицию. Это сняло бы существующее напряжение. Я соглашусь, что в определенной степени оно создано искусственно, но, чтобы его снять, нужно идти не путем угроз и шантажа, а демонстрировать действия. Нужно показывать местным жителям, как власть намерена взаимодействовать с огромным регионом.

Нана Черная