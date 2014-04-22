Добкин призвал восстановить баланс ветвей власти

Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины от Партии регионов Михаил Добкин на презентации своей концепции изменений в Конституцию.

Для этого необходимо ликвидировать чрезмерные полномочия президента, усилить Парламент, предоставить Верховному суду Украины право законодательной инициативы и полномочия высшей судебной инстанции.

Так, по мнению Добкина, чрезмерная концентрация власти в одних руках приводит к «перекосам, которые заставляют людей выходить на улицу и защищать свои права». Кандидат в Президенты Украины от Партии Регионов отметил, что мы стали свидетелями такой концентрации власти и ее последствий.

Читайте такжеДобкин заявил, что не придает значения сепаратистским выборам "народных губернаторов"Он также подчеркнул, что «даже Конституция 2004 года не дает нам ответов на все вопросы, которые ставит перед нами общество». «К сожалению, мы и сегодня видим концентрацию власти в руках ряда политических сил, которые никогда не станут от этого сильнее (…) Нежелание поделиться этой властью с оппозицией неминуемо приведет к краху. А концентрация власти в одних руках приведет к тому, что мы недавно наблюдали на улицах и площадях нашей страны», - убежден политик.

Для выхода и предотвращения подобной ситуации в дальнейшем Добкин предлагает ликвидировать чрезмерные полномочия президента.

Михаил Добкин настаивает на усилении роли Парламента Украины в политической жизни страны как одного из инструментов балансировки власти. «Парламент, который избирается народом Украины, должен иметь право парламентским большинством формировать правительство, за которое будет нести политическую ответственность перед народом», - заявил политик.

Помимо этого, Добкин потребовал обеспечить гарантии деятельности парламентской оппозиции и усилить ее права для контроля за действиями власти.

Читайте такжеДобкин сказал, что избившие его сепаратисты сначала радостно его встречалиБольшой блок презентации концепции изменений в Конституцию Украины был посвящен функционированию судебной системы. Усиление ответственности судебной системы Михаил Добкин видит в проведении всеобъемлющей судебной реформы, включающей ликвидацию специализированных судов и создание трехуровневой судебной системы на базе судов общей юрисдикции. Этот шаг, по мнению кандидата на пост Президента Украины, вернет доверие к высшей судебной инстанции – Верховному Суду Украины. Одновременно, Верховному Суду предлагается предоставить право законодательной инициативы, а для судей ввести возрастной ценз: не ниже 30 лет.

В то же время член президиума политсовета Партии регионов Владимир Рыбак отметил, что концепция новой Конституции будет передана соответствующей комиссии Верховной Рады.

«Сейчас на всех уровнях – от регионов до парламента - идет дискуссия о том, какой путь развития нашей страны в будущем. И сегодня Михаил Добкин от имени Партии регионов изложил наше виденье системы управления в Украине как унитарном государстве», - заявил Рыбак.