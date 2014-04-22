Джемилев прокомментировал запрет на въезд в РФ: Последний раз был в России в 1986 году

С одной стороны, запрещают въезд в Крым, как "территорию России", а с другой – постоянно поступают сигналы, что Путин вновь хочет встретиться с Мустафой Джемилевым.

Об этом Gordonua.com заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Батьківщина" Мустафа Джемилев, комментируя сегодняшний инцидент на границе между материковой Украиной и Крымом.

Утром 22 апреля при пересечении границы представители крымской "самообороны" вручили Джемилеву акт, согласно которому политику запрещен въезд в Россию вплоть до 2019 года.

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"Какой-то человек в штатском действительно зачитал мне постановление под номером таким-то, в котором говорится, что в соответствии с правилами въезда и выезда из Российской Федерации мне запрещается посещать территорию России до 2019 года", – сказал Джемилев.

"Я удивился, конечно, ведь нечасто езжу в Россию. Если не считать недавнюю поездку в Москву, последний раз я был в России в 1986 году, когда возвращался из тюрьмы Магадана (за антисоветскую деятельность Мустафа Джемилев провел в тюрьмах и ссылке в общей сложности около 15 лет. – Ред.)", – добавил политик.

Джемилев подчеркнул, что в последнее время ему постоянно идут сигналы, что Путин хочет с ним встретиться. Кто именно ведет переговоры, нардеп не захотел уточнять. "Ну, тут много посредников", – сказал лидер крымских татар.

"Почему запретили въезд в родной Крым, буду выяснять, конечно. Тем более, что с одной стороны мне постоянно идут сигналы: мол, Путин снова хочет встретиться. Как же так, Владимир Владимирович, меня уже в вашу страну не пускают?" – недоумевает Джемилев.

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Напомним, в первой половине марта, до крымского "референдума" о статусе полуострова, лидер крымских татар ездил в Москву, где по телефону поговорил с президентом России Путиным. Тогда Джемилев заявил, что "Россия заигрывает с крымскотатарским народом, пытаясь заручиться его поддержкой аннексии".