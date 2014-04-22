Розенко: тарифы на коммунальные услуги сегодня неоправданные
Народный депутат от партии УДАР Павел Розенко считает, что украинская власть не должна повышать тарифы на коммунальные услуги для населения до тех пор, пока не будет проведен объективный аудит ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Сегодня поставщики услуг работают по принципу «потребитель заплатит за все». На людей навешивают расходы, связанные с потерями при транспортировке горячей воды и газа, с несанкционированными подключениями к линиям электропередач. И каждый раз, когда экономическая ситуация ухудшается, поставщики услуг идут по пути наименьшего сопротивления – требуют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня, когда Россия подняла цену на газ, коммунальная мафия использует этот повод для того, чтобы повесить на потребителя и другие дополнительные расходы. Поэтому местные власти и община Киева должны внимательно проследить за тем, чтобы этого не произошло», – отметил Розенко.
Депутат считает, что сегодня на плечи людей ложатся неоправданные расходы в сфере ЖКХ. По мнению «ударовца», изменить ситуацию может усиление государственного контроля за ценообразованием.
«Органы контроля должны не просто изучать бумажные «обоснования», предоставляемые монополистами, но и контролировать сам процесс предоставления услуг. Для этого необходимо более тесное общение местной власти с населением. До сих пор власть выслушивала только одну точку зрения – коммунальных предприятий и олигархов, которые владеют энергокомпаниями. Правду говоря, это привело к пренебрежению принципами социальной справедливости. Ведь при сегодняшнем положении вещей бедные платят за богатых. А должно быть наоборот», – сказал депутат.
Кроме этого, как отметил Павел Розенко, основной задачей государства в период повышения цен на жилищно-коммунальные услуги должна стать эффективная социальная защита наименее защищенных и малообеспеченных слоев населения. «Система предоставления субсидий должна быть реально упрощена и лишена всяких искусственных бюрократических барьеров на пути их получения. Субсидии должны оформлять ся быстро, без очередей и лишних справок» - подчеркнул депутат.
Напомним, что предложенный Кабинетом министров пакет антикризисных мер, направленных на предотвращение экономической катастрофы, предусматривает, в том числе, и повышение коммунальных тарифов для населения.