Розенко: тарифы на коммунальные услуги сегодня неоправданные

«Сегодня поставщики услуг работают по принципу «потребитель заплатит за все». На людей навешивают расходы, связанные с потерями при транспортировке горячей воды и газа, с несанкционированными подключениями к линиям электропередач. И каждый раз, когда экономическая ситуация ухудшается, поставщики услуг идут по пути наименьшего сопротивления – требуют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня, когда Россия подняла цену на газ, коммунальная мафия использует этот повод для того, чтобы повесить на потребителя и другие дополнительные расходы. Поэтому местные власти и община Киева должны внимательно проследить за тем, чтобы этого не произошло», – отметил Розенко.

Депутат считает, что сегодня на плечи людей ложатся неоправданные расходы в сфере ЖКХ. По мнению «ударовца», изменить ситуацию может усиление государственного контроля за ценообразованием.

«Органы контроля должны не просто изучать бумажные «обоснования», предоставляемые монополистами, но и контролировать сам процесс предоставления услуг. Для этого необходимо более тесное общение местной власти с населением. До сих пор власть выслушивала только одну точку зрения – коммунальных предприятий и олигархов, которые владеют энергокомпаниями. Правду говоря, это привело к пренебрежению принципами социальной справедливости. Ведь при сегодняшнем положении вещей бедные платят за богатых. А должно быть наоборот», – сказал депутат.

Кроме этого, как отметил Павел Розенко, основной задачей государства в период повышения цен на жилищно-коммунальные услуги должна стать эффективная социальная защита наименее защищенных и малообеспеченных слоев населения. «Система предоставления субсидий должна быть реально упрощена и лишена всяких искусственных бюрократических барьеров на пути их получения. Субсидии должны оформлять ся быстро, без очередей и лишних справок» - подчеркнул депутат.

Напомним, что предложенный Кабинетом министров пакет антикризисных мер, направленных на предотвращение экономической катастрофы, предусматривает, в том числе, и повышение коммунальных тарифов для населения.