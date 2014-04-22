Россия снова обманула крымчан: отказаться от оккупационного паспорта уже нельзя

Об этом сегодня журналистам заявил замглавы ФМС РФ Сергей Калюжный, сообщает Крыминформ.

"Срок не продлевается, потому что закреплен в законе. Для этого был выделен один месяц. На сегодняшний день таких заявлений (об отказе от российского гражданства - ред.) принято 3427. И, я думаю, что эта цифра окончательная", - сказал он.

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