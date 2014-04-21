В Луганске выбрали "народного губернатора" и решили провести два референдума - российский журналист

В Луганске пророссийские активисты во время собрания в здании СБУ избрали "народного губернатора".

Об этом в своем Twitter сообщил специальный корреспондент российской "Комсомольской Правды" Александр Коц.

Коц отметил, что на должность "народного губернатора" Луганской области были выдвинуты четыре кандидатуры.

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"Народным губернатором Луганской области избран командир армии юго-востока Валерий Болотов (тот самый, с видео про партизан)", - сообщил журналист.

После того, как активисты выбрали себе лидера, вопрос зашел о референдуме.

По словам Коца, во время собрания было решено провести в Луганске два референдума.

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"11 мая автономия или как раньше, 24 мая автономия в составе Украины или России", - подчеркивает российский журналист.

Чуть позже пророссийские активисты решили перенести второй референдум с 24 на 18 мая, а также проголосовали за присвоение вооруженным сепаратистам Луганска статуса "луганской самообороны", добавляет он.