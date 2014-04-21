Турчинов: главной задачей Антитеррористической операции является защита людей

Об этом он сказал в интервью в воскресенье, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Турчинова, главная сложность Антитеррористической операции заключается в том, что террористы прячутся за спинами людей.

“Террористы, которые с оружием захватывают административные здания, прячутся за спины людей, обманутых российской пропагандой, и тех, которые находятся в плену своих иллюзий и просто втянуты в эти чрезвычайно опасные как для страны, так и для региона процессы”, - отметил председатель ВР.Читайте такжеУкраинским силовикам следует немедленно проводить антитеррористическую операцию - эксперт

Он подчеркнул, что Антитеррористическую операцию “специалисты проводят чрезвычайно ответственно”. “Их многие критикуют за то, что они действуют нерешительно, но это не нерешительность - это ответственность за жизни людей. Потому что главная задача сегодня - защитить людей. Защитить от огромного количества оружия и от тех, кто это оружие взял”, - сказал Турчинов, добавив, что большинство людей, которые были задержаны Национальной гвардией в Мариуполе, - это люди, которые уже имели судимость и привлекались ранее к уголовной ответственности.Читайте такжеНа время Пасхи СБУ приостанавливает антитеррористическую операцию

Кроме того, Турчинов напомнил, что в соответствии с принятым решением, все, кто сложит оружие и освободит незаконно захваченные административные здания, не будут привлечены к уголовной ответственности. «Это будет формат амнистии. Я очень надеюсь, что эти светлые праздники, праздник Пасхи поможет вдохнуть в людей мысль, что нужно объединить усилия для защиты своей страны. Нужно вместе строить свою страну, независимо от того, где мы живем: на Востоке или на Западе - и независимо от того, на каком языке мы говорим”, - подытожил он.