В МВД назвали Славянск самым опасным городом Украины

В официальном заявлении ведомство назвало подозрительным тот факт, что на месте стрельбы так быстро появились телевизионные группы российских телеканалов, которые курирует Дмитрий Киселев, объявленный персоной нон-грата в ЕС, США и Канаде.

Кроме того, в милиции напомнили, что сейчас Славянск под контролем сепаратистов и "ситуация в городе не контролируется органами внутренних дел". Более того, похищенные из местного отделения милиции пистолеты разошлись по рукам местного населения, и предсказать, как они будут использованы, сейчас нет возможности.

Читайте такжеМВД сообщает о трех погибших в ночной стрельбе в СлавянскеТак, "два пистолета ПМ с Славянского горотдела милиции позавчера изъяты в Донецке, где двое граждан в состоянии алкогольного опьянения начали выяснять между собой отношения с использованием огнестрельного оружия.", - сообщили в МВД.

"По причине присутствия в городе иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также неконтролируемого оборота огнестрельного оружия, Славянск является сегодня наиболее опасным городом в Украине", - говорится в сообщении МВД.

Ранее в СБУ заявили, что ночная перестрелка в Славянске была инсценирована.