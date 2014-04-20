В Харькове около 200 человек митингуют за федерализацию

В Харькове в митинге в поддержку федерализации Украины принимает участие около 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались перед памятником Ленину на площади Свободы.

Участники митинга держат флаги СРСР, Российской Федерации, георгиевские флаги и флаги нескольких общественных объединений.

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Кроме того, митингующие развернули плакаты с надписями: «Свободу героям!», «Фашизму нет!», «Нет жидо-бандеровскому фашизму!», «Мы борцы за свободу, а не сепаратисты!», «Правый сектор – убийцы!».

Участники мероприятия также скандируют: «Свободу Долгову, власть народу!» (19 апреля в Харькове задержали и на два месяца взяли под стражу одного из организаторов пророссийских митингов Константина Долгова – УНИАН).

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Участники мероприятия подчеркнули, что сегодня их акция посвящена празднику Воскресенью Христова и в меньшей мере носит политический характер.

Однако митингующие единогласно приняли обращение к митрополиту Харьковскому и Богодуховскому УПЦ (МП) Онуфрию с просьбой во всех храмах его епархии провести молебен за вразумление нынешнего правительства Украины и народных депутатов.

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«Мы просим провести в пасхальные дни молебны во всех вверенных вам приходах и просить Всевышнего вернуть разум нынешним правителям Украины и депутатам: Турчинову Александру, Яценюку Арсению, Тимошенко Юлии, Порошенко Петру, Тягнибоку Олегу, Гриценко Анатолию, Кличку Виталию, Ляшку Олегу, Фарион Ирине, чьи высказывания и призывы наиболее агрессивны и безумны. Надеемся, вас не смутит, что большинство из них исповедуют иные религии», - говорится в обращении.

Организаторы митинга сообщили, что сегодня его участники не будут проводить шествие и пикетировать административные здания в Харькове.

В тоже время они отметили, что на завтра, 22 апреля, запланировано проведение «Большого митинга», в ходе которого будут проводиться и шествия и пикетирования здания.