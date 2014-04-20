ОБСЕ будет убеждать сепаратистов в Донецке сложить оружие

Миссия ОБСЕ в воскресенье начнет переговоры в Донецке с сепаратистами о сдаче оружия. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Хотя представители миссии признают, что надежды на "быстрое завершение кризиса ограничены".

"Боевики, которые занимают общественные здания в Донецке и других городах Востока Украины, отказываются признать женевские соглашения, по которым Россия, Украина, США и ЕС договорились, что ОБСЕ должна наблюдать за разоружением боевиков и эвакуацией оккупированных объектов и улицы", - говорится в статье.

Читайте такжеУкраина хочет привлечь ОБСЕ к процессу передачи захваченных зданий на Донбассе

Согласно сообщению, переговорную миссию возглавит британский дипломат, заместитель главы украинской миссии ОБСЕ Марк Этерингтон.

Пока что в организации говорят, что для освобождения захваченных зданий нет "политической воли", и поэтому задача переговоров - провести разъяснительную работу. Но с кем именно - пока не уточняется.

Читайте такжеШустер зачитал требования сепаратистов, которые захватили Донецкую ОГА

Западные державы рассчитывают на вмешательство Москвы, которая может убедить боевиков сдаться, и угрожают РФ еще более значительными экономическими санкциями.