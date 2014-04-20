МВД призывает бывших бойцов «Беркута» объединиться с «Самообороной»

Коллегия Министерства внутренних дел Украины призывает бывших бойцов спецподразделения «Беркут» объединиться с «Самообороной» для противостояния внешней агрессии и поддержания целостности Украины.

Об этом говорится в обращении коллегии МВД к украинцам. Текст обращения размещен на сайте министерства.

«Мы, члены Коллегии МВД Украины, обращаемся в первую очередь к бывшим работникам «Беркута». Вы всегда были элитой сил правопорядка. Вы не жалели своих сил и жизни ради защиты людей. Сейчас Мать-Украина нуждается в Вашей помощи и участии как никогда. Пусть вчера «Беркут» и «Самооборона» были по разные стороны баррикад. Теперь, перед лицом внешней агрессии все граждане должны помнить, что они являются детьми единой украинской земли, забыть любые взаимные обиды, успокоить все личные амбиции», - сказано в обращении.

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В МВД отмечают, что за прошлые месяцы украинскому народу пришлось пережить многое. «Это и боль человеческих потерь, и отчаяние от разочарования в своем ближнем, и праведный гнев от посягательства на территориальную целостность Украины. В конце февраля хватило человеческой мудрости остановиться на грани братоубийства. Сценарий дискредитации национальной государственности был сорван. Украинцы доказали, что в состоянии сами навести порядок в собственном многокультурном доме. Началось легитимное государственническое обновление», - напоминается в обращении.

Вместе с тем в МВД отмечают, что такое развитие событий не устраивает украинофобов. «Нас пытаются выставить дикими невеждами. Между Востоком и Западом стремятся вбить клин вражды. Спекулируют на вопросах языка и вероисповедания. Искажают факты исторического развития. Давят на экономические рычаги. Совершают попытку срыва политической перезагрузки. Никакими средствами не гнушаются. Досадно, что многие из нас не осознали доныне ответственность настоящего. Продолжается разделение на «своих» и «чужих». Заботясь о будущем, мы не имеем права на такую борьбу», - отмечает коллегия МВД.

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В связи с этим члены коллегии призывают всех украинцев примириться и объединиться, прежде всего, для сплочения общества, прекращения распрей и взаимного неуважения.

Также члены коллегии МВД поздравили граждан с Пасхой.