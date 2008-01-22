Глава СБУ пригласил представителя НАТО на обсуждение истории УПА
У спецслужбы и Альянса есть общий план
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.
По согласованию сторон, План совместных мероприятий будет включать продолжение работы Рабочей группы Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности, проведение конференции по вопросам противодействия терроризму и международного семинара по противодействию проявлениям кибертерроризма, а также организацию экспертных консультаций по вопросам взаимосовместимости антитеррористических подразделений СБУ и НАТО с учетом опыта и рекомендаций, высказанных руководителями специальных служб стран - членов Альянса.
Также в ходе переговоров значительное внимание было уделено подготовке к проведению VI заседания Рабочей группы Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности.
В ходе встречи И.ШЕДИВИ отметил укрепление доверия между структурами безопасности Украины и НАТО и высоко оценил проведенную работу по реформированию национального сектора безопасности в Украине, которая осуществляется во исполнение утвержденной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Стратегии национальной безопасности Украины.
В конце встречи В.НАЛИВАЙЧЕНКО пригласил руководителя Офиса связи НАТО в Украине Д.ГРИНА принять участие в первых общественных слушаниях на тему «Украинская повстанческая армия. След в истории», которые состоятся 23 января в СБУ.