Глава СБУ пригласил представителя НАТО на обсуждение истории УПА

Помощник Генерального секретаря НАТО Иржи ШЕДИВИ и и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обсудили План совместных мероприятий СБУ - НАТО на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.

По согласованию сторон, План совместных мероприятий будет включать продолжение работы Рабочей группы Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности, проведение конференции по вопросам противодействия терроризму и международного семинара по противодействию проявлениям кибертерроризма, а также организацию экспертных консультаций по вопросам взаимосовместимости антитеррористических подразделений СБУ и НАТО с учетом опыта и рекомендаций, высказанных руководителями специальных служб стран - членов Альянса.

Также в ходе переговоров значительное внимание было уделено подготовке к проведению VI заседания Рабочей группы Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности.

В ходе встречи И.ШЕДИВИ отметил укрепление доверия между структурами безопасности Украины и НАТО и высоко оценил проведенную работу по реформированию национального сектора безопасности в Украине, которая осуществляется во исполнение утвержденной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Стратегии национальной безопасности Украины.

В конце встречи В.НАЛИВАЙЧЕНКО пригласил руководителя Офиса связи НАТО в Украине Д.ГРИНА принять участие в первых общественных слушаниях на тему «Украинская повстанческая армия. След в истории», которые состоятся 23 января в СБУ.