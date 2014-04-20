Филарет обратился к украинцам по случаю Пасхи

Об этом говорится в Пасхальном послании Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

"В этом году украинский народ проходит большие испытания. На наш миролюбивый народ, который добровольно отказался от ядерного оружия, совершена агрессия, совершена неправда. Страна, которая гарантировала нам целостность и неприкосновенность нашей территории, совершила агрессию", - отметил Филарет.

"Бог не может быть на стороне лжи, поэтому враг украинского народа обречен на поражение. На Голгофе Христос Спаситель страдал и умер, но потом воскрес и победил зло. Так будет со всякой неправдой и злом. Господь поможет нам воскресить Украину", - добавил предстоятель УПЦ КП.

Также Филарет отметил: "Святая Церковь призывает нас жить в мире, любви, во всяком благочестии и чистоте, честным трудом служить ближним, всему украинскому народу и украинскому государству" и поздравил верующих с Пасхой.