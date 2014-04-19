Чиновники сами будут платить за пользование госдачами - Семерак

Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак, отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«С советских времен было принято, что государство предоставляет чиновникам государственные дачи и оплачивает содержание этих помещений, - сказал он. - Наше правительство считает это несправедливым. Поэтому мы приняли решение о 100-процентной оплате расчетной платы за пользование помещениями лицами, которые их занимают».

Семерак также напомнил, что Кабинет Министров готовит решение о продаже имущества, принадлежащего Государственному управлению делами (ГУД).

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Как сообщал УНИАН, Секретариат Кабинета Министров Украины определил перечень транспортных средств автопредприятия Секретариата Кабинета Министров Украины, которые планируется реализовать на аукционе.

Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак в понедельник, 14 апреля, отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

На торги будет выставлено 73 транспортные средства. На Правительственном портале обнародован перечень транспортных средств автопредприятия Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров Украины (АТП ГФД СКМУ), которые предлагаются к отчуждению.

Как сообщалось ранее, аукцион по продаже автомобилей, которыми располагает Секретариат Кабинета Министров Украины, планируется провести не позднее первой половины июня.

В аукционе по продаже автомобилей смогут принять участие все желающие. Процедура будет открытой и прозрачной.

Секретариат Кабинета Министров будет информировать общество о ходе подготовки к аукциону.