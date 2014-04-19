Новое руководство Киевской области считает, что за 10 дней успело насолить многим коррупционерам

Новое руководство Киевской области неплохо справляется с одной из своих ключевых задач, - борьбой с коррупцией.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Корбан.

"Я убежден, что лучший инструмент для борьбы с коррупцией - это прозрачность и открытость всех процессов. Это же мнение разделяет и глава Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра. Потому мы создаем профильные Советы, которые не только дают рекомендации, но и контролируют органы власти.

На заседании этих Советов как раз и вскрываются коррупционные схемы, - пояснил вице-губернатор. - Например, схема, выстроенная под несколько компаний, в сфере пассажирских перевозок в области. На маршрут, на котором победила определенная компания, нелегально заводились дополнительные автобусы, устанавливались дополнительные рейсы и т.д.". Вице-губернатор отметил, что разоблачение коррупционных схем и их ликвидация вызывают острое недовольство со стороны тех, кто ими пользовался.

"Как только мы начинаем давить на больные мозоли, в нас летят стрелы. Наверное, те, кто это делают, думают, что это помешает нам профессионально сделать свою работу. Но это не так просто", - подчеркнул Олег Корбан. Он отметил, что ему пытаются инкриминировать некие совершенно надуманные темы. "Преимущественно - какие-то глупости, которые к реальной жизни не имеют никакого отношения... Если внимательно почитать эти тексты, то видно, что это - чистой воды "черный" пиар. И это понятно - уничтожение коррупционных схем всегда вызывает сопротивление. За 10 дней, получается, мы многим успели насолить", - резюмировал вице-губернатор.