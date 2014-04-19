69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентом
13:05, 19 апреля 2014Политика
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69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Виктора Януковича нелегитимным президентом Украины.
69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентом/REUTERS
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу ZN.UA.
Только 19,6% украинцев из этих регионов считают Янукович президентом.
8,5% жителей Юго-Востока еще не определились относительно статуса Януковича, а 2,2% респондента отказались ответить.Читайте такжеГПУ обвиняет Януковича, Якименко и Захарченко в создании террористической организации
Не сомневаются в том, что Янукович Президент украинцы, которые проживают в Луганской, Донецкой областях.
Опрос проводился в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
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