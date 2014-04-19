69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентом

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу ZN.UA.

Только 19,6% украинцев из этих регионов считают Янукович президентом.

8,5% жителей Юго-Востока еще не определились относительно статуса Януковича, а 2,2% респондента отказались ответить. Читайте также ГПУ обвиняет Януковича, Якименко и Захарченко в создании террористической организации

Не сомневаются в том, что Янукович Президент украинцы, которые проживают в Луганской, Донецкой областях.