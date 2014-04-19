Путин заметил разницу между операциями РФ на Кавказе и Киева на востоке Украины

Президент РФ Владимир Путин против сравнения контртеррористической операции на Северном Кавказе, которую Россия проводила в 2000 годы, и "антитеррористической операции" властей Киева на востоке Украины, поскольку между ними "разница огромного масштаба", пишет РИА Новости.

С марта в Донецкой, Харьковской и Луганской областях Украины проходят акции сторонников референдума, федерализации страны и защитников русскоязычного населения. В ряде случаев акции привели к вооруженным столкновениям с "активистами Майдана", а в некоторых населенных пунктах под контроль несогласных с политикой новых украинских властей перешли административные здания. В ответ Киев начал "спецоперацию" с привлечением армии, что вызвало решительное осуждение со стороны России. В настоящее время из региона приходят противоречивые сообщения о жертвах и пострадавших в ходе конфликта.

"Разница огромного масштаба, и она заключается в том, что на Северном Кавказе мы столкнулись с агрессией международного терроризма. По сути, это были сформированные, хорошо подготовленные банды, которые снабжались и вооружались из-за рубежа. Это большая разница", — заявил Путин в эфире на телеканале "Россия 1".

Россия проводила контртеррористическую операцию (КТО) на Северном Кавказе с 1999 года. В Чечне режим КТО был отменен лишь в апреле 2009 года. За это время были уничтожены многие иностранные наемники и эмиссары (Хаттаб, Абу Аль-Валид и другие) международных террористических организаций, включая "Аль-Каиду", причастные к тяжким преступлениям во многих регионах РФ.

В минувший четверг Путин подверг резкой критике действия киевских властей и призвал "оттащить армию от гражданского населения" на востоке Украины. При этом он отметил, что одновременно с воинскими формированиями в регион прибывают вооруженные националисты, без разоружения которых добиться разрешения конфликта невозможно.

В тот же день в Женеве прошла встреча представителей России, США, ЕС и Украины по урегулированию кризиса. В результате был принят документ, который, в частности, призывает стороны воздержаться от насилия, экстремизма и провокаций, приступить к разоружению всех незаконных формирований на Украине, освободить все незаконно занятые здания.

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