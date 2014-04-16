Украинским силовикам следует немедленно проводить антитеррористическую операцию - эксперт
Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук считает, что украинским властям не следует оттягивать активную фазу антитеррористической операции на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
«Украинскому правительству и силовикам тянуть некуда. Операцию нужно проводить немедленно, поскольку эта зараза расползается по всему Донбассу и грозит перекинуться на юг, в Одессе начались уже какие-то непонятные движения. Действовать нужно сейчас и немедленно», - отметил Тымчук.
По его словам, в рамках АТО складывается непростая ситуация с использованием Вооруженных сил Украины. «Они оказываются не настолько готовы, как это предполагалось. И был ряд неприятных инцидентов, я, по определенным причинам воздержусь от комментария, но, думаю, Минобороны рано или поздно даст всю исчерпывающую информацию», - сказал Тымчук. При этом он напомнил, что законодательством Украины использование Вооруженных сил в антитеррористической операции весьма ограничено и основные мероприятия будут проводиться правоохранительными органами и спецслужбами.Читайте такжеМинистр обороны выехал в Краматорск, о введении ЧП речи нет - Ярема
Тымчук считает, что таких сил для проведения АТО на востоке собрано вполне достаточно. «Этими силами можно проводить антитеррористическую операцию», - подчеркнул эксперт.
Он рассказал, что АТО нельзя сравнивать с военными действиями, где имеет значение численный перевес сил противника. «Здесь имеют огромную роль факторы, которые не учитываются в военном алгоритме - то есть вооружение и уровень подготовки террористов, которые захватили объект, на какой местности происходит операция..», - отметил он. По его словам, очень важную роль имеет то, кто планирует и управляет операциями, и сегодня уровень доверия к авторитету руководителей операции достаточно высок.
Тымчук сказал, что в настоящее время в рамках антитеррористической операции, проводимой украинскими силовиками на Донбассе, проводятся «точечные» операции по нейтрализации отдельных групп экстремистов.
Он отказался говорить о возможных сроках окончания операции, отметив, что этого не скажет никто, поскольку информация может нанести вред ее проведению. Однако Тымчук обратил внимание, что Россия пытается показать всеми силами, что в Украине идет гражданская война. Всеми средствами разжигает противостояние в регионе, в том числе путем переброски своих военных, а с другой стороны угрожает выйти из переговорного процесса, если Украина начнет активные действия.Читайте такжеАнтитеррористическая операция еще не началась, заканчивается подготовительный этап - источник
При этом эксперт высказал мнение, что Россия даже при отсутствии активных действий все равно показывает по своим телеканалам картинку, что в Украине идет гражданская война. «Она показывает горы трупов, которых нет, захваченные силы и средства - но это все фейки. Кремль в этой ситуации действует, как ему в голову стукнет», - подчеркнул Тымчук.
При этом он не подтвердил информацию о погибших: "Жертв нет ни с нашей, ни с российской стороны. То, что там якобы 4 убитых, мы не подтверждаем". Также не подтвердил Тымчук информацию про захват украинской бронетехники в Краматорске: «У нас нет информации, что была захвачена на протяжении последнего времени колесная бронетехника: БТРы-70, БТРы-80... таких случаев нами зафиксировано не было», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БТРов украинской армии окружили местные жители, после чего военные якобы «перешли на сторону повстанцев», и с российскими флагами отправились в город Славянск. В СМИ также появилось видео, на котором видно как движется колонна танков с российскими флагами.Читайте такжеТурчинов заявляет, что гражданскому населению не будут выдавать оружие
УНИАН обратился за комментарием в Минобороны, и там опровергли информацию, что в Краматорске перемещается российская бронетехника, а украинские БТР захвачены сепаратистами и российскими войсками.
Как отметил и.о. начальника управления прессы и информации Богдан Сеник, фото и видео, которые якобы подтверждают эти факты, "является фейком". Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.