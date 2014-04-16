Украинским силовикам следует немедленно проводить антитеррористическую операцию - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинскому правительству и силовикам тянуть некуда. Операцию нужно проводить немедленно, поскольку эта зараза расползается по всему Донбассу и грозит перекинуться на юг, в Одессе начались уже какие-то непонятные движения. Действовать нужно сейчас и немедленно», - отметил Тымчук.

По его словам, в рамках АТО складывается непростая ситуация с использованием Вооруженных сил Украины. «Они оказываются не настолько готовы, как это предполагалось. И был ряд неприятных инцидентов, я, по определенным причинам воздержусь от комментария, но, думаю, Минобороны рано или поздно даст всю исчерпывающую информацию», - сказал Тымчук. При этом он напомнил, что законодательством Украины использование Вооруженных сил в антитеррористической операции весьма ограничено и основные мероприятия будут проводиться правоохранительными органами и спецслужбами.Читайте такжеМинистр обороны выехал в Краматорск, о введении ЧП речи нет - Ярема

Тымчук считает, что таких сил для проведения АТО на востоке собрано вполне достаточно. «Этими силами можно проводить антитеррористическую операцию», - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что АТО нельзя сравнивать с военными действиями, где имеет значение численный перевес сил противника. «Здесь имеют огромную роль факторы, которые не учитываются в военном алгоритме - то есть вооружение и уровень подготовки террористов, которые захватили объект, на какой местности происходит операция..», - отметил он. По его словам, очень важную роль имеет то, кто планирует и управляет операциями, и сегодня уровень доверия к авторитету руководителей операции достаточно высок.

Тымчук сказал, что в настоящее время в рамках антитеррористической операции, проводимой украинскими силовиками на Донбассе, проводятся «точечные» операции по нейтрализации отдельных групп экстремистов.

Он отказался говорить о возможных сроках окончания операции, отметив, что этого не скажет никто, поскольку информация может нанести вред ее проведению. Однако Тымчук обратил внимание, что Россия пытается показать всеми силами, что в Украине идет гражданская война. Всеми средствами разжигает противостояние в регионе, в том числе путем переброски своих военных, а с другой стороны угрожает выйти из переговорного процесса, если Украина начнет активные действия.Читайте такжеАнтитеррористическая операция еще не началась, заканчивается подготовительный этап - источник

При этом эксперт высказал мнение, что Россия даже при отсутствии активных действий все равно показывает по своим телеканалам картинку, что в Украине идет гражданская война. «Она показывает горы трупов, которых нет, захваченные силы и средства - но это все фейки. Кремль в этой ситуации действует, как ему в голову стукнет», - подчеркнул Тымчук.

При этом он не подтвердил информацию о погибших: "Жертв нет ни с нашей, ни с российской стороны. То, что там якобы 4 убитых, мы не подтверждаем". Также не подтвердил Тымчук информацию про захват украинской бронетехники в Краматорске: «У нас нет информации, что была захвачена на протяжении последнего времени колесная бронетехника: БТРы-70, БТРы-80... таких случаев нами зафиксировано не было», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БТРов украинской армии окружили местные жители, после чего военные якобы «перешли на сторону повстанцев», и с российскими флагами отправились в город Славянск. В СМИ также появилось видео, на котором видно как движется колонна танков с российскими флагами.Читайте такжеТурчинов заявляет, что гражданскому населению не будут выдавать оружие

УНИАН обратился за комментарием в Минобороны, и там опровергли информацию, что в Краматорске перемещается российская бронетехника, а украинские БТР захвачены сепаратистами и российскими войсками.

Как отметил и.о. начальника управления прессы и информации Богдан Сеник, фото и видео, которые якобы подтверждают эти факты, "является фейком". Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.