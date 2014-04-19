Кремль называет позицию Запада по Украине "ярмаркой лицемерия"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Воскресный вечер", комментируя встречу в Женеве РФ, США, ЕС, Украины, передает ИТАР-ТАСС.

"Большего лицемерия международное право еще не видело. Не видел и Путин", - сказал Песков.

"Россия - это страна, которая ищет диалог со всеми странами мира, Россия - страна, которая заинтересована в взаимовыгодном сотрудничестве, преследуя очень понятные цели - это повышение благосостояния россиян", - отметил Песков.

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При этом он предупредил: "У России есть определенные красные линии, за которые она не может перейти и не может перейти президент России".

"В данном случае, когда мы все столкнулись в районе Нового Года, с перефразируя мировую литературу, не ярмаркой тщеславия, а с ярмаркой лицемерия. То, что произошло на Украине - вооруженный переворот был незамедлительно признан легитимным и причем был признан легитимным Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки", - пояснил пресс-секретарь.

Он напомнил, что об этом Путин говорил еще на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году.

"В своей знаменитой мюнхенской речи - она же не была конфронтационной абсолютно, но именно об этом говорил Путин, о таких ситуациях он предупреждал международное сообщество. К сожалению, это наступило и президент России принял те решения, которые он должен был принять", - пояснил пресс-секретарь президента.