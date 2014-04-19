Янукович все время находился в Сочи – российские СМИ

После того, как в российских СМИ появилась информация о возвращении Януковича в Украину на Пасху, в журнале рассказали свою информации касательно места пребывания сбежавшего, сообщает журнал "Русский пионер".

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"Теперь, когда называется точная или хотя бы приблизительная дата, мы можем сообщить, что бывший президент Украины все это время был в Сочи, а не в Барвихе, как сообщалось ранее. И жил в более или менее спартанских уловиях. В Сочи он провел как Олимпийские, так и Паралимпийские игры, посмотрев их, впрочем, по телевизору. Так что он не так далеко от Украины и тем более от Ростова-на-Дону", - сообщили журналисты.