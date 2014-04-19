Эсминец "Дональд Кук" в Черном море тренируется вместе с флотом Румынии

Об этом сообщает румынское издание ТСН со ссылкой на romania-insider.com.

Речь идет как об учебные маневры в территориальных водах этой страны, так и о выходе в международную акваторию Черного моря.

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Несколькими днями ранее появилось сообщение о том, что военный эсминец ВМС США "Дональд Кук" покинул румынский порт Констанца и вышел в открытые воды.

Как известно, некоторые обозреватели связывали появление корабля в акватории Черного моря с обострением ситуации на Востоке Украины.