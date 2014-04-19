Эсминец "Дональд Кук" в Черном море тренируется вместе с флотом Румынии
02:05, 19 апреля 2014Политика
1 0
Американский военный корабль "Дональд Кук" прибыл в воды Черного моря именно для проведения совместных учений с ВМС Румынии.
Эсминец "Дональд Кук" в Черном море тренируется вместе с флотом Румынии / navy.mil
Об этом сообщает румынское издание ТСН со ссылкой на romania-insider.com.
Речь идет как об учебные маневры в территориальных водах этой страны, так и о выходе в международную акваторию Черного моря.
Читайте такжеПентагон подтвердил вход эсминца "Дональд Кук" в Черное море
Несколькими днями ранее появилось сообщение о том, что военный эсминец ВМС США "Дональд Кук" покинул румынский порт Констанца и вышел в открытые воды.
Как известно, некоторые обозреватели связывали появление корабля в акватории Черного моря с обострением ситуации на Востоке Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter