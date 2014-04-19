Тимошенко встречалась в Донецке с представителями "Оплота" и ДНР

Об этом в эфире "Шустер Live" на Первом Национальном телеканале заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пишет Gazeta.ua.

В частности, Тимошенко отметила, что после ее переговоров в Донецке она поняла, что компромисс возможен.

"Многочасовые переговоры свидетельствуют, что просто отсутствовал диалог на самом высоком политическом уровне с теми людьми, которые вот так выражают свое недовольство. И Россия, в том числе, этим пользуется", - сказала политик.

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По ее словам, в Донецке она провела встречи с двумя группами. Как позже сообщил ведущий программы Савик Шустер, там Тимошенко встречалась в гостинице "Астория" с представителями "Оплота" и так называемой Донецкой народной республики (ДНР).

Кандидат в президенты подчеркнула, что сепаратисты жаловались на то, что в течении месяца политики из столицы не начинали вести переговоры с членами местных администраций региона.

Кроме того, она отметила, что во время встречи поднимались вопросы экономического и социального характера, о языках и предоставлении местным властям больших полномочий.

"Я не могу сказать, что совершилось какое-то чудо, и все договоренности на столе, и мы можем начать их реализовывать. Я думаю, что диалог начат и это очень важно", - подытожила Тимошенко.