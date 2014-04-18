ЦИК зарегистрировала 52 официальных наблюдателей на президентских выборах

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В частности, комиссия зарегистрировала 8 официальных наблюдателей от Японии, одного – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 43 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.Читайте такжеВыборы может сорвать только война или чрезвычайное положение - глава Комитета избирателей

Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 200 человек (от четырех международных организаций – 189 человек, от двух иностранных государств – 11 человек).