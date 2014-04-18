ЦИК зарегистрировала 52 официальных наблюдателей на президентских выборах

18:44, 18 апреля 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 52 официальных наблюдателей на президентских выборах.

цвк

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В частности, комиссия зарегистрировала 8 официальных наблюдателей от Японии, одного – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 43 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.Читайте такжеВыборы может сорвать только война или чрезвычайное положение - глава Комитета избирателей

Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 200 человек (от четырех международных организаций – 189 человек, от двух иностранных государств – 11 человек).

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