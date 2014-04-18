ЦИК зарегистрировала 52 официальных наблюдателей на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 52 официальных наблюдателей на президентских выборах.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
В частности, комиссия зарегистрировала 8 официальных наблюдателей от Японии, одного – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 43 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.Читайте такжеВыборы может сорвать только война или чрезвычайное положение - глава Комитета избирателей
Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 200 человек (от четырех международных организаций – 189 человек, от двух иностранных государств – 11 человек).