На востоке орудуют российские военные, которые в феврале захватили ВР Крыма - Тымчук

Украинские спецслужбы получили подтверждение, что захват здания Верховной Рады АР Крым 27-го февраля проводил российский спецназ.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Согласно его данным, Верховную Раду Крыма в конце ферваля захватили военнослужащие 45-го отдельного полка спецназначения ВДВ ВС РФ.

Читайте такжеТымчук: Донецкая область - пилотный проект второго этапа уничтожения Украины

"В настоящее время военнослужащие этой российской части принимают активное участие в экстремистских акциях на востоке Украины, являясь «ударным ядром» и основными исполнителями захвата органов местной власти и зданий силовых структур", - подчеркивает Тымчук.

Также он отмечает: "захват админзданий в Славянске производился именно военнослужащими 45-го ОПСн".

Как сообщал УНИАН, на рассвете 27 февраля 2014 года здания Верховной Рады и Совета министров Крыма были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над зданиями вывесили флаги России. Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев пытался переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномоченные вести переговоры.

Читайте также"Туристы Путина" едут в Запорожскую область

Позже в захваченном террористами здании ВР Крыма прошло заседание Президиума крымского парламента, который вынес на рассмотрение сессии вопрос о проведении всекрымского референдума относительно «усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий».

В марте на основании результатов нелегитимного референдума РФ аннексировала Крым.

17 апреля президент России Владимир Путин признал, что референдум в Крыму прошел при участии российской армии.

«Я говорил неоднократно в разговорах со своими иностранными коллегами, я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан, и поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они развиваются в юго-восточной Украине – чтобы не было танков, боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но решительно и профессионально», - сказал Путин.

По его мнению, иначе провести референдум было невозможно.

Путин считает, что тогда в Крыму находилось свыше 20 тыс. «хорошо вооруженных украинских военнослужащих».