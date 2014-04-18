Генсек ООН ожидает реализации женевских договоренностей по Украине

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует результаты женевских договоренностей по Украине и ожидает их реализацию.

Об этом сообщается в заявлении Генсека, сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН воодушевлен тем, что стороны сумели договориться о целом ряде безотлагательных конкретных шагов, направленных на деэскалацию ситуации и поиск мирного выхода из кризиса, отмечается в заявлении.

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Пан Ги Мун подчеркнул, что ситуация в Украине – по-прежнему чрезвычайно нестабильна. «Он ожидает, что все стороны и в дальнейшем проявят серьезность и искренность своих намерений и выполнят шаги, очерченные в Женевском заявлении, которые должны помочь найти долгосрочный выход из кризиса», - говорится в заявлении.

Отмечается, что глава ООН не раз утверждал, что только конструктивный диалог сторон, направленный на достижение конкретных результатов, поможет найти мирное решение.

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Как сообщалось, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой участвовали исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

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Стороны договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Также достигнута договоренность, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна играть ведущую роль в помощи украинским властям и местным сообществам в реализации мер по деэскалации ситуации. США, ЕС, Россия будут поддерживать эту миссию, включая предоставление наблюдателей.

Кроме того, будет гарантирована амнистия протестующим и тем, кто покинет здания и другие общественные места, и сдаст оружие, за исключением тех, кто виновен в серьезных преступлениях.