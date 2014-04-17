Яценюк: дополнительные санкции против России введут, если не будет выполнения женевских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время сегодняшнего заседания правительства.

”Наши западные партнеры четко заявили о том, что если эти (Женевские от 17 апреля) договоренности не будут выполнены, то Запад перейдет к следующему этапу санкций, которые будут иметь очень сильное влияние на экономику соседней России, но мы обращаемся - безотлагательно выполнить то, что подписал российский министр (в Женеве) и оставить в покое Украину”, - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, США введут дополнительные санкции в отношении России, если в ближайшие дни не будет прогресса в преодолении кризисной ситуации в Украине.

Об этом по итогам встречи в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия заявил журналистам государственный секретарь США Джон Керри.

”Если не будет прогресса, если не будет движения в правильном направлении, то мы введем дополнительные санкции”, - сказал он по итогам переговоров по Украине.

«Следующие дни будут важными, чтобы делать суждения. Если не будет никакого прогресса в течение ближайших дней, это будет дорого стоить», - отметил Керри.

”Мы ожидаем, что россияне покажут то, как их уважают, и будут настаивать на том, чтобы те, кто их поддерживает и сепаратисты сложили оружие, покинули здания и приняли участие в конституционном процессе”, - сообщил он.

Госсекретарь США заверил своего российского коллегу, в том, что если Россия не будет соблюдать соглашение, то Вашингтон применит дополнительные санкции.

”Я сказал Лаврову, что если мы не увидим результатов имплементации этого соглашения, мы не будем иметь других возможностей, кроме как ввести дополнительные санкции против России”, - заявил Керри.