США готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине

23:45, 17 апреля 2014
Политика
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Министр обороны США Чак Хейгел сообщил Киеву о готовности США предоставить Украине дополнительную "нелетальную" военную помощь.

Чак Хейгел / REUTERS

"Сегодня утром я позвонил и.о. министра обороны Украины, чтобы сказать ему, что президент США Барак Обама одобрил дополнительную "нелетальную" военную помощь в виде бытовых и медицинских товаров, а также и других наименований", – сказал Хейгел на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее США уже отправляли подобную помощь в Украину. Несколько дней назад в Украину были отправлены продукты питания – сухие пайки военного образца, передает Голос Америки.

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Ситуацию с американской военной помощью русской службе "Голоса Америки" прокомментировал бригадный генерал сухопутных войск США в отставке Кевин Райан:

"В принципе, когда США хотят помочь в военном плане той или иной стране, но не хотят размещать там американские войска, предоставляется так называемая, помощь нелетальными материалами. Речь идет о грузовиках, внедорожниках, индивидуальном оборудовании для военнослужащих: шлемы, бронежилеты. То есть защитное и транспортное оборудование. Кроме этого США могут предоставить услуги по тренировке и обучению личного состава украинских вооруженных сил. Скорее всего, американские военнослужащие не отправятся в Украину, а вот украинские военные могут отправиться в места тренировки где-нибудь в Европе", – сказал Райан.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн ранее предложил снабжать оружием украинское правительство, которое настаивает, что захват правительственных зданий на востоке Украины является частью плана России по дезинтеграции страны. 

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